В Башкирии пьяный водитель устроил погоню с ДПС

Инспекторы заметили автомобиль «Лада Калина» без переднего номерного знака. Они попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал просьбу. Началась погоня. Автомобилист грубо нарушал правила дорожного движения: проезжал на красный, выезжал на встречную полосу. Инспекторам всё же удалось остановить авто.

Молодой водитель находился за рулём в состоянии опьянения и к тому же никогда не имел водительского удостоверения. В отношении дорожного вандала составили 14 административных протоколов, а авто поместили на штрафстоянку.