В Башкирии пьяный водитель устроил погоню с ДПС

В Кушнаренково сотрудники дорожно-патрульной службы задержали нерадивого водителя после погони.
Инспекторы заметили автомобиль «Лада Калина» без переднего номерного знака. Они попросили водителя остановиться, но тот проигнорировал просьбу. Началась погоня. Автомобилист грубо нарушал правила дорожного движения: проезжал на красный, выезжал на встречную полосу. Инспекторам всё же удалось остановить авто.
Молодой водитель находился за рулём в состоянии опьянения и к тому же никогда не имел водительского удостоверения. В отношении дорожного вандала составили 14 административных протоколов, а авто поместили на штрафстоянку.
Фото: ГАИ РБ.