В Уфе супруги создали уникальный лошадиный парк

Здесь находятся редкие для России породы, а в республике и вовсе некоторые представлены только здесь. Две лошади хорошо знакомы поклонникам группы Ay Yola и певицы Алсу. Лорд и Персипела снялись в их совместном клипе. Мы познакомились с новыми звездами и их не менее удивительными соседями.

Они и вправду разве что не говорят, а в остальном словно люди, делится Эльвира. Эти красавцы отличаются не только своим желанием всегда быть рядом с человеком, но и внешностью – длинные косы, густая шерсть. Особенность ирландского коба.

Эльвира с лошадьми с детства. Профессионально занималась пятиборьем, а 11 лет назад познакомилась с супругом Сергеем. От большой любви на свет появились один ребёнок и одно детище: дочка Есения и любимое дело – Лошадкин парк. Место, которое, в том числе, стало и спасением для многих животных.

И эту романтическую пару увидели миллионы. Их сдержанность и спокойствие идеально подошли для съёмок в клипе группы Ay Yola и певицы Алсу.

Если для Эльвиры лошади всегда были делом её жизни, то для Сергея всё было ново. Но, как оказалось, встреча с будущей супругой помогла ему обрести сразу две любви. И многие подростки, придя сюда, тоже смогли определиться с тем, чем хотят заниматься. Парк сотрудничает с детским домом.

В Лошадкином парке проводят фотосессии с животными, учат верховой езде, организовывают конные прогулки, здесь можно провести и свой день рождения, и планы на будущее грандиозные. Уже летом супруги откроют салун в стиле Дикого Запада, а по соседству будут расположены башкирские юрты. Этой зимой многие уфимцы и гости города уже могли познакомиться с новыми обитателями парка.

Северные олени, которые ещё недавно проживали на Ямале и изначально не были ручными. Тындако для семьи, Геннадий для остальных, помогает с животными.