Артисты Башкирии впервые отмечают профессиональный праздник

В России сегодня впервые отмечается День артиста. Дата выбрана неслучайно: это день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского. Праздник объединяет всех, кто служит искусству – от актёров и режиссеров до композиторов, циркачей и драматургов.

На этих кадрах Арслану Крымчурину всего пять лет. В «Сестрёнке» он сыграл свою первую и сразу главную роль. В большое кино парень попал случайно – мама увидела объявление о кастинге. Юное дарование утвердили достаточно быстро. На съёмочной площадке за Арсланом присматривала бабушка. Сегодня в его фильмографии уже семь работ, и с будущей профессией подросток определился точно.

Именно с сегодняшнего дня у Арслана и тысяч его коллег появился свой официальный праздник. А чествуют не только звёзд, но и тех, кто помогает искусству за кулисами. В Доме актера, например, наградили волонтёров культуры.

Движение волонтёров культуры в регионе активно развивается с 2018 года. Только на платформе Добро.ру зарегистрировано более 18 тысяч человек – от школьников до «серебряных» добровольцев.

Сегодня же дан старт важной Всероссийской акции – волонтёры будут помогать одиноким ветеранам сцены и пенсионерам старше 70 лет.