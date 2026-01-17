В Башкирии программа «Городской тренер» помогает развивать спорт

В Октябрьском благодаря программе «Городской тренер» появились новые виды спорта. В частности – фигурное катание. Увеличилось число занимающихся спортом детей, а в город приехали перспективные наставники. Благодаря субсидиям специалисты могут решить жилищный вопрос и развивать спорт на местах.

Традиционное приветствие юных фигуристок – неотъемлемый ритуал перед тренировкой, далее – разминка и отработка элементов. Фигурное катание появилось в городе чуть более года назад, и сейчас на занятия ходят 30 девочек. Благодаря программе «Городской тренер» в Октябрьский из Челябинска переехала Александра Кинзябаева. Опытная спортсменка и педагог теперь передаёт своё мастерство начинающим фигуристам.

Программа даёт один миллион тренеру для приобретения квартиры. Александра Кинзябаева пока ещё не выбрала жильё, всё время уделяет тренировкам детей.

Благодаря программе серьёзно усилился состав хоккейных тренеров. В Ледовом дворце занятия ведёт Денис Шакирзянов. Воспитанник и бывший игрок «Салавата Юлаева» обосновался в Октябрьском и ставит на коньки тех, кто ещё в первый класс не пошел.

А вот занятия по бадминтону ведёт мастер спорта СССР Гегам Геворгян. В своё время объехал всю страну, выступал и за рубежом. В Октябрьский приехал изначально по вопросам, не связанным со спортом, но его узнали и пригласили работать тренером, а благодаря программе Гегам Геворгян решил квартирный вопрос.