В Башкирии проверят неэффективный отлов уличных собак

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проследит за расследованием неэффективной организации отлова уличных собак в Уфе.
Жители Советского района столицы жалуются на безнадзорное поведение бродячих животных, которые проявляют агрессию к людям. При этом обращения в необходимые инстанции и различные органы не дали никаких результатов.
Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СК России по Башкирии Марата Галиханова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.