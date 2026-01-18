В Башкирии 2026-й объявлен Годом большой и дружной семьи

Радий Хабиров объявил 2026-й Годом большой и дружной семьи в регионе. Это решение перекликается с общероссийской темой единства народов. В республике сейчас более 72 тысяч многодетных семей, и с каждым годом их число растёт. По мнению специалистов, это говорит об эффективности существующих мер поддержки.

Вот уж поистине большая и дружная семья: пятеро детей и целый зоопарк из спасённых питомцев. Среди них свинья, кошки и собаки. Мирно уживаться на одной площадке их учат мама и папа. Сама выросшая единственным ребёнком Елена Домбровская всегда мечтала о шумном доме.

Три сыночка и лапочка дочка – о таком счастье поначалу даже не мечтали Луиза и Наиль Бактыбаевы. Старшие сыновья стали для сестрёнки примером: помогают по дому, хорошо учатся. Родители уверены: главное в воспитании – любовь, поддержка и чувство команды.

Таких команд в Башкортостане уже больше 72 тысяч. За последние пять лет их число выросло на 24%. Специалисты связывают эту динамику с эффективной социальной политикой. И решение главы республики посвятить этой теме целый год – закономерный шаг.

Статус многодетной семьи в республике бессрочный. Льготы на ЖКХ и проезд сохраняются, пока старшему не исполнится 23. А с прошлого года появилась и новая мера – 50% компенсации за платное обучение детей в техникумах и колледжах. Всего в Башкортостане реализуются более 40 видов поддержки.

Поддержка – это не только льготы, но и признание. Медалью «Материнская слава» в республике награждены уже более 9500 женщин. Многие родители еще активно ведут общественную и культурную жизнь, получают признание на федеральном уровне.