На Землю 20 января обрушится мощная магнитная буря

Причиной стал довольно крупный взрыв на Солнце, в который была вовлечена вся центральная часть звезды. Такие вспышки могут вызывать на Земле не только полярные сияния, но и приводить к сбоям в работе энергосистем, влиять на навигационные системы и пути миграции животных.