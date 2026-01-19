На Землю 20 января обрушится мощная магнитная буря

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН прогнозируют на вторник, 20 января, геомагнитные возмущения уровня G3-G4, вызванные мощной вспышкой на Солнце.
Причиной стал довольно крупный взрыв на Солнце, в который была вовлечена вся центральная часть звезды. Такие вспышки могут вызывать на Земле не только полярные сияния, но и приводить к сбоям в работе энергосистем, влиять на навигационные системы и пути миграции животных.
Врачи напоминают, что в периоды магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать головные боли, колебания артериального давления, слабость и бессонницу.