Огонь оставил без крыши над головой две многодетные семьи в Башкирии

Две многодетные семьи в Шаранском и Иглинском районах лишились жилья в результате пожаров. Подробности сообщили в региональном МЧС.

По данным ведомства, в селе Чалмалы Шаранского района пожар вспыхнул поздно вечером в комнате одноэтажного кирпичного дома.

На место происшествия выехали пожарные МЧС России и добровольные пожарные Чалмалинского с/с. До их прибытия из дома самостоятельно эвакуировались трое взрослых и ребенок. Пожар был ликвидирован, однако 53-летнего мужчину с тяжелым отравлением продуктами горения госпитализировали в реанимацию местной больницы.

Семья с детьми временно переехала к родственникам в соседнее село Куяново.

Второй пожар произошел в выходные в селе Иглино на улице Есенина. Огонь уничтожил одноэтажный бревенчатый дом размером 8х10 м, в котором проживали семеро человек, в том числе трое детей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Многодетная семья будет временно проживать у соседей.

Причины обоих пожаров и все обстоятельства происшествий устанавливаются. На местах работают дознаватели МЧС России.