Два года колонии: в Уфе осудили женщину за нападение на полицейских

По данным прокуратуры республики, в октябре 2025 года двое инспекторов по делам несовершеннолетних сопровождали многодетную мать в отдел опеки районной администрации. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла удар по лицу одному из полицейских и укусила за руку другую сотрудницу.