Два года колонии: в Уфе осудили женщину за нападение на полицейских

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 33-летней местной жительнице, признанной виновной в применении насилия в отношении сотрудников полиции.
По данным прокуратуры республики, в октябре 2025 года двое инспекторов по делам несовершеннолетних сопровождали многодетную мать в отдел опеки районной администрации. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла удар по лицу одному из полицейских и укусила за руку другую сотрудницу.
Подсудимая признала свою вину. Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Исполнение приговора отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.