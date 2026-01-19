Две иномарки столкнулись в Уфе: есть пострадавшие

В пятницу утром, 16 января, в Уфе произошло ДТП с пострадавшими. Подробности рассказали в столичной ГАИ.

По данным ведомства, женщина-водитель 1985 года рождения за рулем «Субару Легаси Аутбек», двигаясь по ул. Российской со стороны ул. Депутатской, при повороте налево в переулок Российский допустила столкновение с движущимся во встречном направлении «Хендай Солярис».

В результате происшествия водитель и пассажир «Хендай» с различными травмами обратились за медицинской помощью. После осмотра их отпустили.

По факту ДТП начато административное расследование.