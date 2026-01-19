Разрыв пищевода и отказ почек: две жизни спасла санавиация в Башкирии

Так, в больницу Мелеуза в тяжелом состоянии поступил 65-летний мужчина со спонтанным разрывом пищевода. У него развились гнойный медиастинит и инфекционно-токсический шок. Хирургическая бригада под руководством торакального хирурга, доставленного по санавиации, провела сложную операцию с санацией и дренированием. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.