Разрыв пищевода и отказ почек: две жизни спасла санавиация в Башкирии

В Башкирии санитарная авиация обеспечила экстренную помощь двум пациентам.
Так, в больницу Мелеуза в тяжелом состоянии поступил 65-летний мужчина со спонтанным разрывом пищевода. У него развились гнойный медиастинит и инфекционно-токсический шок. Хирургическая бригада под руководством торакального хирурга, доставленного по санавиации, провела сложную операцию с санацией и дренированием. Сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.
Во втором случае санавиация доставила в Уфу пациента из Караидельского района с обострением хронического нефрита, сопутствующими осложнениями и нарушением сознания. В РКБ им. Куватова ему провели сеанс заместительной почечной терапии. Состояние пациента — стабильно тяжелое.