Крещенские купания в Башкирии прошли без происшествий

На оперативном совещании в ЦУРе председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов сообщил, что по состоянию на 12:00 19 января в обряде омовения приняли участие почти 17 тысяч жителей республики.

Для обеспечения безопасности на территории 57 муниципалитетов было оборудовано 98 купелей. К дежурству привлечены 1114 человек и 317 единиц спецтехники. Работа по обеспечению порядка продолжается.

Напомним, к 8:00 утра количество участников превысило 15,8 тысячи человек. Наибольшая активность была зафиксирована в Уфе (более 3,6 тыс. человек), а также в Ишимбайском (свыше 1,3 тыс.) и Благовещенском (более 1 тыс.) районах.

Глава региона Радий Хабиров подчеркнул, что все мероприятия прошли «без каких-либо тяжелых ситуаций», и поблагодарил муниципалитеты и экстренные службы за хорошую организацию праздника.