«Королевская двойня» пополнила большую семью в Башкирии

У многодетной семьи Шиховых из села Бердяш Зилаирского района родилась «королевская двойня». Мальчика назвали Кириллом, а девочку — Кирой. Как сообщил руководитель Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле, это уже шестой и седьмой ребенок в дружной семье.