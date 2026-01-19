«Королевская двойня» пополнила большую семью в Башкирии

У многодетной семьи Шиховых из села Бердяш Зилаирского района родилась «королевская двойня». Мальчика назвали Кириллом, а девочку — Кирой. Как сообщил руководитель Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле, это уже шестой и седьмой ребенок в дружной семье.
Близнецы появились на свет 30 декабря 2025 года. В семье уже растут пятеро детей с красивыми именами: Виталина, Евгения, Елисей, Арсений и Евдокия.
Счастливым родителям вручили свидетельства о рождении и памятный подарок, пожелав им крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Фото: Владимир Спеле, ТГ.