«Эффектный» занос в Башкирии прервал наряд ДПС

В Нефтекамске «эффектное» видео дрифта на «ВАЗ-2105» закончилось для 20-летнего водителя не лайками в соцсетях, а общением с инспекторами ДПС. Инцидент произошел на Комсомольском проспекте.

Как позднее объяснил полиции молодой человек, выехав со двора и не увидев машин, он решил «дать угла» и совершил несколько маневров. Однако его радость была недолгой. В кадре съемки, которую вели его друзья, появился патруль ДПС.

За нарушение правил маневрирования на него составили административный протокол. Штраф составил 2250 рублей. Водитель пообещал инспекторам «больше так не делать».