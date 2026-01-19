В Уфе студенты БашГАУ помогают бойцам СВО

Помощь участникам СВО продолжают оказывать студенты Башкирского государственного аграрного университета. Волонтеры сами нарезают ленты и плетут маскировочные сети. По просьбе солдат также готовят окопные свечи, университет помогает приобрести теплые вещи, бензопилы, инструменты, продукты питания.

Готовят студенты и технику. В частности, мотоциклы, которые востребованы на передовой. Груз порой забирают сами бойцы. В этот раз приехал военнослужащий с позывным «Гамми», который и сам является студентом вуза.