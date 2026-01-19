В Уфе женщине с опасной патологией сохранили матку после родов

В Уфе медики провели уникальную операцию, позволившую женщине с опасной патологией родить здорового ребенка. Как сообщили в Минздраве, у 34-летней пациентки было диагностировано врастание плаценты в старый рубец на матке — состояние, которое приводит к массивному кровотечению и необходимости удаления детородного органа.
Для спасения матери и ребенка специалисты городского перинатального центра, БГМУ Минздрава РФ и клинической больницы скорой медицинской помощи объединили усилия. Они применили запатентованную методику, которая позволила успешно завершить роды.
Операция прошла с минимальной для таких случаев кровопотерей — всего 500 мл. Новорожденный малыш получил высокие оценки по шкале Апгар — 8/9 баллов.
Фото: Минздрав РБ.