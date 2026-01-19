В Уфе прошёл спортивный турнир «Память»

Участники боевых действий в Афганистане и Чечне, а также ветераны специальной военной операции и члены их семей соревновались в разных дисциплинах по категориям. Нужно было больше всех подтянуться, отжаться, быстрее всех надеть общевойсковой защитный комплект и быть точнее остальных в стрельбе из пневматического оружия. На открытии турнира его участников приветствовали почетные гости.