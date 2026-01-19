В УУНиТ прошёл день открытых дверей для учащихся колледжей

Уфимский университет науки и технологий провёл день открытых дверей для учащихся колледжей. С этого года выпускники средне-специальных учебных заведений смогут поступать в вуз без сдачи ЕГЭ только на схожую специальность, то есть направленность образовательных программ бакалавриата или специалитета должна соответствовать профилю полученного ранее профессионального образования.

Для поступления необходимо сдать внутренние экзамены. В противном случае приём будет проводиться по общим правилам – на основании результатов единого госэкзамена.