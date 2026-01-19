В БашГАУ применяют современные технологии для хранения и переработки урожая

Полный цикл производства продуктов питания осваивают студенты и учёные Башкирского аграрного университета. В учебном заведении применяют современные технологии, позволяющие хранить урожай до года без потери качества. Будущие специалисты учатся перерабатывать фрукты и овощи, проверять качество, создавать новые продукты.

За герметичной дверью – ароматные яблоки, собранные полгода назад. Сохранить их свежесть помогают камеры регулируемой газовой среды с автоматизированной системой контроля. В лаборатории хранения аграрного университета – их четыре.

Здесь же, при температуре четыре градуса и влажности 79%, хранится около четырёх тонн картофеля – это 160 сортов, шесть из которых запатентованы аграрным университетом. Благодаря умной системе хранения срок годности фруктов и овощей «борщевого набора» продлевается на год – с минимальной потерей урожая и содержащихся в нём витаминов.

На базе факультета пищевых технологий действуют пять учебно-инновационных лабораторий. В одной из них студенты занимаются промышленной переработкой яблок, выращенных в университетских садах. На практических и лабораторных занятиях они изготавливают соки, сухофрукты и консервацию, используя современные методы пастеризации и сушки.

Квас на основе яблок, буза, зефир, морковные, свекольные и картофельные котлеты. В лаборатории поварского дела фрукты и овощи превращаются в полезные кулинарные шедевры, а контроль качества пищевых продуктов проводится в научной микробиологической лаборатории.