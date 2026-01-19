В школе под Уфой прошёл Зимний бал

В «Школе Успеха» села Жуково прошёл Зимний бал. Это ежегодная традиция учебного заведения. Участниками бала становятся все учащиеся школы с первого по одиннадцатый класс, а это более 500 человек. В числе главных номинаций – массовое исполнение вальса, а также танцы отдельных пар. Все они боролись за кубок победителя и короны лучших исполнителей вальса.