От лечения животных к спасению людей: путь бойца из Башкирии

Житель села Верхнеяушево Федоровского района вернулся в отпуск из зоны СВО. Для его семьи это стал настоящий новогодний праздник.

Год назад мужчина, имеющий опыт службы в горячих точках и занимавший руководящую должность, сделал выбор — не оставаться в стороне, когда решается судьба страны и мира. Он ушел добровольцем на фронт, пишут в издании «Ашкадарские зори».

Ветеринар по образованию, его медицинские навыки оказались востребованы на передовой. Боец, известный под позывным «Кореш», попал в медицинский взвод батальона. Показав твердые знания и способность оказывать первую помощь в полевых условиях, он был направлен на переобучение, после чего сержант «Кореш» стал санинструктором, а затем и командиром отделения медицинского взвода.

Их батальон сейчас находится в Херсонской области. Боец рассказывает, что бои идут тяжело, особенно из-за непредсказуемых атак дронов.

Их много с обеих сторон, порой трудно сразу разобраться, наш это или врага. Но мы тоже умеем бороться с вражескими беспилотниками. У нас есть приспособления, и мы по ним стреляем, бывает, и попадаем. позывной «Кореш»

На вопрос о холодах «Кореш» отмечает, что в их расположении пока плюсовая температура.

Пока плюсовая температура, бывает около нуля. А севернее, где раньше были, конечно, холоднее. В блиндажах, подвалах обычно пользуемся окопными свечами, которые немного обогревают. Помогает гуманитарка с родины, там много чего нужного. В отпуска отправляют по графику. В целом, у ребят нормальный, боевой настрой. Помогает всем поддержка из дома, родных. позывной «Кореш»

Несмотря на тяготы службы, боец отмечает необычайное плодородие этих земель — богатый чернозем и мягкий климат, способствующие высокой урожайности.

Дома, в Верхнеяушево, его ждет крепкий тыл. Жена, будучи самозанятой, ведет хозяйство: содержит скот и обрабатывает землю. Семья старается обходиться своими силами, но с благодарностью принимает помощь односельчан.

Новый год семья встретила вместе. Старшая дочь, студентка медвуза, и младшая, учащаяся в стерлитамакском техническом колледже, часто приезжают помогать родителям. Когда дома бывает отец, каждая минута становится для семьи драгоценной.

Они надеются, что в новом году наступит долгожданный мир и все солдаты живыми и здоровыми вернутся домой.

