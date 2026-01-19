В Уфе вручили адаптивную одежду участникам СВО с инвалидностью

Адаптивную одежду участникам специальной военной операции с инвалидностью вручили в филиале фонда «Защитники Отечества». Первые комплекты ветеранам СВО начали выдавать ещё в июле 2025 года. Так, на сегодняшний день Госфонд выдал уже более 1300 комплектов адаптивной одежды, которые предназначены значительно облегчить процесс реабилитации и возвращения к полноценной жизни после ранения.

Замки, кнопки, липучки, мягкие, дышащие материалы, молнии на рукавах и штанинах – это специальная, удобная и функциональная одежда для реабилитации, спорта и повседневной жизни. Фасон разрабатывали для ветеранов-инвалидов с учётом особенностей их здоровья.

Почти 100 ветеранов спецоперации из Башкортостана уже получили адаптивную одежду, десятерым из них комплекты вручили сегодня. Всего подано свыше 200 заявок от участников боевых действий. Каждое обращение рассматривается индивидуально, с учётом физических потребностей. Сам ветеран сможет выбрать размер, цвет и модель подходящей ему одежды. Всего предоставляется три комплекта: летний, зимний и демисезонный, по 12 позиций в каждом.

В рамках мероприятия бывшим сотрудникам частных военных компаний были вручены удостоверения ветеранов боевых действий. Также благодарственными письмами отметили и партнёров филиала фонда.