В МСП «Башкортостан» Роман Адлер провёл мастер-класс по фотомастерству

Фотография – это тоже оружие. В информационном пункте мотострелкового полка «Башкортостан» прошёл мастер-класс для военных фотокорреспондентов группировки войск «Запад», именуемой на фронте «Красной машиной».

Известный российский фотограф Роман Адлер, автор социально-гуманитарных проектов, встретился с боевым активом 25-й общевойсковой армии. Он поделился основами своей профессии и раскрыл секреты мастерства. По словам фотохудожника, иногда один удачный кадр может быть сильнее множества авиаударов.