В Уфе прошли этапы кубка России по фристайлу

В Уфе прошли I и II этапы кубка России по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. В столицу республики приехали спортсмены из Москвы и Московской области, Краснодарского края и Ярославской области.
Один из сильнейших фристайлистов страны Максим Буров пропустил старт в Уфе из-за травмы. Его брат Илья – двукратный бронзовый призёр Олимпиады, на первом этапе кубка занял второе место, уступив башкирскому спортсмену Ильдару Хакимову. Тройку замкнул москвич Артём Потапов. У девушек лучшей стала башкирская фристайлистка Алиса Алексеева. На втором месте расположилась Любовь Никитина из Ярославской области и Красноярского края, на третьей позиции ещё одна хозяйка соревнований Ксения Шаронова.
В рамках второго этапа кубка страны башкирский фристайлист Ильдар Хакимов снова стал лучшим. На этот раз Артём Потапов был вторым, а вот Илья Буров – третьим. Победительница первого этапа Алиса Алексеева день спустя стала второй, уступив Любови Никитиной. Таким образом, воспитанники башкирского спорта за два этапа завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.