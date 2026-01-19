В Уфе прошли этапы кубка России по фристайлу

В Уфе прошли I и II этапы кубка России по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. В столицу республики приехали спортсмены из Москвы и Московской области, Краснодарского края и Ярославской области.

Один из сильнейших фристайлистов страны Максим Буров пропустил старт в Уфе из-за травмы. Его брат Илья – двукратный бронзовый призёр Олимпиады, на первом этапе кубка занял второе место, уступив башкирскому спортсмену Ильдару Хакимову. Тройку замкнул москвич Артём Потапов. У девушек лучшей стала башкирская фристайлистка Алиса Алексеева. На втором месте расположилась Любовь Никитина из Ярославской области и Красноярского края, на третьей позиции ещё одна хозяйка соревнований Ксения Шаронова.

Не такая форма, как хотелось бы. Всем ситуация известна, мы не попадаем на Олимпийские игры. И зима поздно пришла. Можно сказать, что я сейчас не в той соревновательной форме, в которой хотелось бы быть.

Илья Буров, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по фристайлу

В рамках второго этапа кубка страны башкирский фристайлист Ильдар Хакимов снова стал лучшим. На этот раз Артём Потапов был вторым, а вот Илья Буров – третьим. Победительница первого этапа Алиса Алексеева день спустя стала второй, уступив Любови Никитиной. Таким образом, воспитанники башкирского спорта за два этапа завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Есть ещё мальчишки, которые только подготавливаются к тройным сальто. Они прыгают сейчас на двойных и тоже неплохие результаты показывают. Из девочек у нас Алиса Алексеева готовится на юношеский чемпионат мира.

Дмитрий Архипов, тренер сборной России по фристайлу
