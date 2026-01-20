В Башкирии НКО получат более 96 млн рублей

54 некоммерческие организации из Башкортостана получат поддержку по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов. Таким образом, регион вошел в тройку лидеров по стране. Об итогах этой работы рассказали в ресурсном центре Общественной палаты республики.

Всего на конкурс направляли 636 заявок. Каждая 12-я получила поддержку. Для победителей среди НКО в общей сложности выделят более 96 млн рублей. Это также один из лучших результатов. В числе самых крупных проектов – организация Школы молодого этнополитолога, системное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также поддержка сирот.