Жителям Башкирии рассказали о наборе в войска беспилотных систем

В Башкирии начался набор в войска беспилотных систем. Этот новый элитный род войск был учрежден в прошлом году решением Верховного главнокомандующего Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова.

Как сообщили в «Башинформе», до 80% огневых задач в зоне специальной военной операции выполняется с применением беспилотников. В связи с этим операторы дронов получили отдельный официальный статус в структуре Вооруженных Сил.

Отбор предполагает подготовку высококлассных бойцов, управляющих джойстиком вместо автомата. Для них предусмотрены особые условия службы, а количество мест будет ограничено.

Чем отличается этот контракт от службы в других войсках?

На таких контрактников распространяются все те же выплаты, льготы и социальные гарантии, что и для других бойцов, но есть и дополнительные преимущества.

Повышенная безопасность. Служба проходит вдали от линии боевого соприкосновения.

Гибкий срок. Контракт заключается на фиксированный срок от одного года. После его окончания можно уволиться или заключить новый.

Гарантия специализации. В контракте прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением беспилотниками, либо в другой вид (род) войск.

Возможность для студентов. Студенты имеют право заключить контракт, взять академический отпуск, а после службы восстановиться на бюджетное место при его наличии.

Доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается доплата от 50 000 до 500 000 рублей.

Кто может подписать контракт?

Требования к кандидатам на службу в войсках беспилотных систем определены следующие:

Мужчины – граждане России. Женские военно-учетные специальности в этих подразделениях пока не предусмотрены.

Возраст от 18 до 35 лет – для операторов FPV-дронов; для других специалистов по управлению беспилотниками – от 18 до 45 лет.

Годность к воинской службе по состоянию здоровья и хорошая физическая форма.

Образование не ниже 9 классов.

Отсутствие неснятой или непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. По другим категориям судимости решение принимается индивидуально.

Опыт военной службы не является обязательным.

Особое преимущество при отборе даёт так называемый «геймерский опыт»: навыки управления симуляторами, дронами или радиомоделями, понимание основ аэродинамики, пространственное мышление, а также наличие сертификатов об обучении управлению беспилотными воздушными судами.

Я хочу и смогу, но не умею. Меня научат?

Всех кандидатов, успешно прошедших отбор и заключивших контракт, ждет двухмесячное обучение в специализированных учебных центрах. Там их научат не только пилотировать дроны различных типов — воздушные, наземные, надводные и подводные, но и приобрести комплекс смежных технических навыков.

В программу обучения войдут ремонт, настройка и программирование беспилотных систем, работа в сфере 3D-моделирования и 3D-печати, а также обслуживание коммерческих БПЛА. Курсанты освоят построение IP-сетей, организацию радиосвязи, чтение топографических карт, основы инженерного дела, работу с боеприпасами и управление транспортными средствами.

По окончании полного курса выпускники получат свидетельство о присвоении военно-учетной специальности.

Какие льготы положены семьям?

Военнослужащим по контракту в войсках беспилотных систем полагается единовременная выплата в размере 1 400 000 рублей, а также ежемесячное денежное довольствие от 220 000 рублей, которое зависит от воинского звания, должности и выслуги лет. После выполнения боевых задач они получают статус ветерана боевых действий со всеми соответствующими льготами. За успешное поражение целей операторы дронов также могут получать единовременные выплаты от 50 000 до 500 000 рублей.

Кроме федеральных выплат, в Башкирии для семей участников СВО действует более 50 региональных мер поддержки.

Для детей предусмотрены: бесплатное горячее питание в школах, продукты с молочной кухни, бесплатный проезд в общественном транспорте, приоритетное зачисление в детские сады, а также льготы при поступлении и проживании в общежитиях колледжей и вузов, путевки в лагеря отдыха.

Для взрослых членов семьи действуют: освобождение от некоторых налогов, бесплатные путевки в санатории (включая супругу и родителей военнослужащего), кредитные каникулы, возможность приобретения жилья по льготной цене, бесплатные билеты на культурные мероприятия и другие меры поддержки.

Куда обращаться?

Для заключения контракта необходимо обратиться в свой военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в Уфе по адресу: ул. Революционная, 156.

Также можно оставить предварительную заявку через портал «Госуслуги».

При визите при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, военный билет (при наличии), свидетельства о браке и рождении детей (при наличии), а также документы об образовании.