В Башкирии растет сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Башкирии фиксируют сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, на третьей неделе января прирост заболевших составил 13,9% по сравнению с праздничными неделями. Доля детей среди всех пациентов — 39,8%.

В ведомстве напомнили основные меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, регулярно дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, а также избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания. При появлении симптомов важно сразу обратиться за медицинской помощью и не лечиться самостоятельно.