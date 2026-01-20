Спасатель из Уфы предотвратил пожар в многоэтажке

Сотрудник МЧС в Уфе Ильдар К. спас соседей из пожара. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

17 января спасателя разбудила супруга, которая учуяла запах гари. Ильдар эвакуировал семью, а после вернулся к горящей квартире. В помещении не было людей. Ильдар плотно закрыл дверь, перекрыв кислород и не давая огню разгореться.