Спасатель из Уфы предотвратил пожар в многоэтажке

Сотрудник МЧС в Уфе Ильдар К. спас соседей из пожара. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
17 января спасателя разбудила супруга, которая учуяла запах гари. Ильдар эвакуировал семью, а после вернулся к горящей квартире. В помещении не было людей. Ильдар плотно закрыл дверь, перекрыв кислород и не давая огню разгореться.
На место происшествия прибыли коллеги-спасатели. Площадь пожара удалось локализовать на 4 кв.м. С верхних этажей эвакуировали 2 человек, а ещё 57 жильцов эвакуировались самостоятельно.
Благодаря своевременному реагированию обошлось без жертв.
Фото: МЧС по РБ.