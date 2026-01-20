Жители Ишимбайского района помогают бойцам СВО

Башкортостан в авангарде поддержки бойцов в зоне СВО. В волонтерском движении участвуют все от мала до велика. В деревне Алакаево Ишимбайского района неравнодушные женщины в местном доме культуры организовали пространство, где плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают для бойцов вещи первой необходимости и продукты длительного хранения.

Кроме этого, деревня Алакаево давно участвует в проекте «Трезвое село», который направлен на пропаганду трезвого образа жизни. Смысл конкурса в том, чтобы объединить людей в стремлении жить без спиртного. А выигранные средства позволяют участникам конкурса направить их на благоустройство или сооружение социальных объектов в родных населённых пунктах.