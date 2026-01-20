Жители Башкирии хотят построить мост к Аскинской пещере по ППМИ

Жители деревни Аскино Архангельского района хотят, чтобы у них построили автомобильный мост. Населенный пункт с большой землёй соединён лишь пешеходным сооружением, туда можно попасть лишь на внедорожнике, преодолев брод. Решить проблему они хотят с помощью активного участия в программе поддержки местных инициатив, так как через деревню проезжают множество туристов со всей России, чтобы посетить известную в Башкортостане достопримечательность – Аскинскую ледяную пещеру.
Сначала на снегоходе, а потом пешком по лестнице. Желающих попасть в Аскинскую ледяную пещеру с каждым годом становится всё больше, чтобы своими глазами увидеть древний реликтовый лёд и огромные сталагмиты высотой 11 метров.
Пещера полна загадок. На поверхности льда можно заметить кости животных. А еще наскальные записи на арабском языке, латинице и кириллице. Проверяют исследователи и устройства. С помощью логгеров ученые анализируют уровень влажности, потоки ветра и температуру стен.
Приезжают увидеть памятник природы туристы из разных регионов России. Среди посетителей члены многодетных семей, школьники, пенсионеры, участники специальной военной операции и их дети.
Но есть нюанс. Добраться до деревни Аскино Архангельского района, откуда идёт дорога до пещеры, не так-то просто. Населенный пункт с большой землёй соединён лишь небольшим деревянным мостом. Туда можно проехать лишь на внедорожнике, преодолев брод.
По словам старожилов, в советские годы этот мост был автомобильным. По нему проезжали не только легковые машины, но и даже тракторы. Спустя время, особенно после распада СССР, когда постепенно снижалась численность населения деревни, сооружение стало доступным лишь для пешеходов, проезда мотоциклов и велосипедов.
Сейчас в Аскино проживают около 20 человек. Не только учёные, но и обычные жители хотят, чтобы в деревне появился новый автомобильный мост. Они намерены по ППМИ получить финансовую поддержку. На проект необходимо более миллиона рублей. Сами люди тоже готовы помочь.
И жители, и чиновники уверены, что численность населения с каждым годом будет только расти. Многие покупают земельные участки, возводят дома. Поэтому люди хотят, чтобы в Аскино была доступна телефонная связь, установлены фонарные столбы, появились камеры наблюдения.