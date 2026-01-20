Жители Башкирии хотят построить мост к Аскинской пещере по ППМИ

Жители деревни Аскино Архангельского района хотят, чтобы у них построили автомобильный мост. Населенный пункт с большой землёй соединён лишь пешеходным сооружением, туда можно попасть лишь на внедорожнике, преодолев брод. Решить проблему они хотят с помощью активного участия в программе поддержки местных инициатив, так как через деревню проезжают множество туристов со всей России, чтобы посетить известную в Башкортостане достопримечательность – Аскинскую ледяную пещеру.

Сначала на снегоходе, а потом пешком по лестнице. Желающих попасть в Аскинскую ледяную пещеру с каждым годом становится всё больше, чтобы своими глазами увидеть древний реликтовый лёд и огромные сталагмиты высотой 11 метров.

Здесь хранится лёд, который видел мамонтов, шерстистых носорогов, то есть был сформирован в ледниковый период, безусловно, он хранится глубоко-глубоко внутри. Сейчас есть современные технологии, и мы можем узнать, а что же там, подо льдом. Гузель Хамитова, тележурналист, руководитель проекта Русского географического общества «Аскынская ледяная пещера»

Пещера полна загадок. На поверхности льда можно заметить кости животных. А еще наскальные записи на арабском языке, латинице и кириллице. Проверяют исследователи и устройства. С помощью логгеров ученые анализируют уровень влажности, потоки ветра и температуру стен.

Приезжают увидеть памятник природы туристы из разных регионов России. Среди посетителей члены многодетных семей, школьники, пенсионеры, участники специальной военной операции и их дети.

Вообще наша территория очень удобна тем, что маршрут очень чистый, у нас зимний асфальт. У нас есть теплые юрты, люди, которые приезжают, там греются, пьют чай, отдыхают. Гузель Хамитова, тележурналист, руководитель проекта Русского географического общества «Аскынская ледяная пещера»

Но есть нюанс. Добраться до деревни Аскино Архангельского района, откуда идёт дорога до пещеры, не так-то просто. Населенный пункт с большой землёй соединён лишь небольшим деревянным мостом. Туда можно проехать лишь на внедорожнике, преодолев брод.

По словам старожилов, в советские годы этот мост был автомобильным. По нему проезжали не только легковые машины, но и даже тракторы. Спустя время, особенно после распада СССР, когда постепенно снижалась численность населения деревни, сооружение стало доступным лишь для пешеходов, проезда мотоциклов и велосипедов.

Сейчас в Аскино проживают около 20 человек. Не только учёные, но и обычные жители хотят, чтобы в деревне появился новый автомобильный мост. Они намерены по ППМИ получить финансовую поддержку. На проект необходимо более миллиона рублей. Сами люди тоже готовы помочь.

Туристов очень много ездят, и транспорт ездит по воде. Сами понимаете, нарушение экологии, масло попадает, горючее попадает. Некоторые умудряются помыть машину в реке летом. Зимой проблема попасть на ту сторону. Мост нужен хотя бы для легковых и микроавтобусов. Юрий Туманов

Шириной 4,5 метра по нормативам. Длина 10,5 метра, который будет иметь металлический настил, ограждение перильное для безопасности. Будет однополосное движение, соответственно, данный мост необходимо оборудовать дорожными знаками. Альберт Ибатуллин, житель д. Аскино, депутат Арх-Латышского сельского поселения Архангельского района