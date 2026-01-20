В Хайбуллинском районе для школьников провели мастер-класс по плетению масксетей

В школе села Бурибай прошла акция «Сеть – это жизнь», организованная благотворительным фондом «Мы вместе – сила». Волонтёры провели для учеников шаймуратовского класса мастер-класс по плетению маскировочных сетей для военнослужащих.

Ребята активно помогают бойцам СВО: собирают гуманитарную помощь, пишут письма солдатам и поддерживают их семьи. Каждая сплетённая сеть становится защитой для солдат на передовой. Эта акция показала, что молодое поколение вместе со старшими вносит свой вклад в общую победу.