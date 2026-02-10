В Башкирии в рамках ППМИ прошла акция по плетению масксетей для участников СВО

В селе Зириклы Шаранского района в рамках программы поддержки местных инициатив прошла акция по плетению масксетей для участников СВО. К важному делу присоединились активисты волонтёрского клуба «Ольха», а также матери бойцов.

В ходе совместной работы участники спецоперации, присутствовавшие на мероприятии, выразили благодарность своим односельчанам за постоянную поддержку, организацию гумконвоев, а также за изготовленные сети, лекарства и медицинское оборудование, которые помогают бойцам на передовой.