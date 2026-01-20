Фонари для «Мосфильма» и Кремля: в Уфе кузнецы создают уникальные изделия

Что общего у столичных фонарей на «Мосфильме», скамеек вокруг московского Кремля и светильников в парке «Теплое озеро» в Уфе? Все эти элементы городской среды созданы руками ремесленников из Уфы. В неприметной на глаз мастерской рождаются уникальные изделия из металла, которые расходятся по всей стране. О том, как художественная ковка превращается в высокотехнологичный бизнес, – в нашем сюжете.
Этот процесс сродни волшебству: плоский круг металла под давлением ролика обретает форму и так ловко, будто гончар на круге лепит фигуру из глины. Но это не магия, а высокое мастерство и редкая технология – ротационная вытяжка. Визитная карточка, которая позволила выйти на федеральный рынок.
В кузнице упор делают на художественную металлообработку. Это как крупные скульптуры, так и малые архитектурные формы. За 28 лет наряду с традиционной ковкой здесь освоили и высокотехнологичные методы. Уникальная команда создает массивные кованые ворота, изящные витражи в технике Тиффани и даже деревянную мебель без единого гвоздя.
Еще светильники можно встретить и в Санкт-Петербурге. Конечно, наши мастера в первую очередь стараются для родной республики. Крупнейшую работу можно лицезреть в парке «Теплый берег». Это ряд фонарных столбов в столичном микрорайоне Инорс. И уфимская кузница доказывает: даже в, казалось бы, традиционном ремесле есть место для инноваций и выхода на всероссийский уровень.