Фонари для «Мосфильма» и Кремля: в Уфе кузнецы создают уникальные изделия

Что общего у столичных фонарей на «Мосфильме», скамеек вокруг московского Кремля и светильников в парке «Теплое озеро» в Уфе? Все эти элементы городской среды созданы руками ремесленников из Уфы. В неприметной на глаз мастерской рождаются уникальные изделия из металла, которые расходятся по всей стране. О том, как художественная ковка превращается в высокотехнологичный бизнес, – в нашем сюжете.

Этот процесс сродни волшебству: плоский круг металла под давлением ролика обретает форму и так ловко, будто гончар на круге лепит фигуру из глины. Но это не магия, а высокое мастерство и редкая технология – ротационная вытяжка. Визитная карточка, которая позволила выйти на федеральный рынок.

Эта технология позволяет изготавливать сложные полые формы – корпуса светильников, чаши, декоративные элементы. Преимущество в том, что для мелких серий не нужно делать дорогую пресс-форму. Например, штампа стоит 2 миллиона, а матрицу для вытяжки можно сделать за 30-40 тысяч. Огромная разница, когда нужно сделать 50 штук. Тимур Кулбаев, директор творческой мастерской

В кузнице упор делают на художественную металлообработку. Это как крупные скульптуры, так и малые архитектурные формы. За 28 лет наряду с традиционной ковкой здесь освоили и высокотехнологичные методы. Уникальная команда создает массивные кованые ворота, изящные витражи в технике Тиффани и даже деревянную мебель без единого гвоздя.

Мы работаем с крупными предприятиями по металлообработке. Один из самых ярких объектов – «Мосфильм». Больше 200 фонарей мы для них изготовили. А еще делали корпуса для фонарей, которые сейчас стоят вокруг московского Кремля. Постоянно сотрудничаем с литейными производствами в Екатеринбурге. Тимур Кулбаев, директор творческой мастерской