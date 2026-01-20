В Уфе жители Кировского района включились в ППМИ

Жители Кировского района Уфы активно включились в программу поддержки местных инициатив, представив в 2026 году 12 проектов. Большинство из них направлены на ремонт дорог, а жители улицы Геологов планируют обустроить уличное освещение.

В сфере образования и спорта в рамках ППМИ запланировано обновление: в лицее №5 и школе №41 появится новый спортивный инвентарь, в школе №22 будет благоустроена площадка, а на территории детского сада №304 установят современное игровое оборудование. Также в детском саду №23 на улице Рабкоров проведут текущий ремонт с заменой оконных рам.