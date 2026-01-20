В Нацмузее Башкирии прошёл день открытых дверей для журналистов

В Национальном музее Башкортостана прошёл день открытых дверей для журналистов. Им провели экскурсию по фондам, где после реставрации, приуроченной к 80-летию Победы, теперь хранится знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Гости смогли увидеть известную «Ирандыкскую медведицу» – ценный трофей весом пять килограммов, а также осмотреть коллекции изобразительного искусства, текстиля и уникальный зал «Бурзянская пчела».