Боец из Башкирии награжден медалью Жукова

В зоне СВО он с начала 2023 года. За все это время мы не теряли связь, часто общаемся. Когда он в отпуске, уделяет внимание патриотическому воспитанию молодежи. Приходит на уроки в колледж, рассказывает первокурсникам о спецоперации и своём участии в ней, показывает форму и снаряжение.

Любовь Комалова, классный руководитель участника СВО