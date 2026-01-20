Боец из Башкирии награжден медалью Жукова

Выпускник Октябрьского нефтяного колледжа, участник специальной военной операции с позывным «Мура» удостоен государственной награды. Указом Президента России от 16 ноября 2025 года он награжден медалью Жукова за проявленные в боях отвагу и мужество.

Фото №1 - Боец из Башкирии награжден медалью Жукова

Путь к армейской службе для молодого человека начался после окончания колледжа. Детская мечта стать военным привела его в войска. Отслужив полгода по призыву, он заключил контракт с Министерством обороны РФ, став одним из самых молодых бойцов в своем подразделении.

В зоне СВО он с начала 2023 года. За все это время мы не теряли связь, часто общаемся. Когда он в отпуске, уделяет внимание патриотическому воспитанию молодежи. Приходит на уроки в колледж, рассказывает первокурсникам о спецоперации и своём участии в ней, показывает форму и снаряжение.

Любовь Комалова, классный руководитель участника СВО

Дома бойца ждут любящая семья и невеста Снежана, пишут в издании «Октябрьский нефтяник». Девушка вносит свой вклад в общее дело, поддерживая военнослужащих: она проводит благотворительные концерты в Уфе в помощь участникам СВО.

Медаль Жукова, которой удостоен боец, — это признание его личного мужества и верности воинскому долгу.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Октябрьский нефтяник».

