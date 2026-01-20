В Башкирии прошло заседание совета по среднему профобразованию

На базе Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий прошло заседание Республиканского совета по среднему профессиональному образованию. В его работе приняли участие члены регионального правительства, директора республиканских колледжей, работодатели и студенты. В режиме видеоконференции к форуму присоединилась председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Было отмечено, что более 60% выпускников девятых классов выбирают среднее профессиональное образование. А с 2022 года из бюджета республики выделено 1,3 млрд рублей на комплексный капитальный ремонт техникумов, благодаря чему отремонтировано 29 образовательных учреждений, создано четыре филиала медицинских колледжей. Помимо подготовки профессионалов, преподаватели уделяют особое внимание и воспитательной работе.

Сегодня работодатели заинтересованы не только в профессиональном работнике. Им важно, чтобы сотрудник также обладал такими личными качествами, как коммуникабельность, мобильность, ответственность и умение работать в команде. Формирование этих гибких навыков – зона ответственности воспитательной работы. И среднее профессиональное образование – это подготовка нашей молодёжи к взрослой жизни.

С 2022 года Башкортостан участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». В регионах он отвечает поставленной Президентом России стратегической задаче по подготовке к 2028 году миллиона востребованных специалистов рабочих профессий. В настоящее время в республике создано и действует 19 кластеров. В 2026 году планируется открыть ещё 10 кластеров СПО, что выведет регион в число лидеров по их количеству. В прошлом году Салаватский колледж образования и профессиональных технологий в рамках реализации двух федеральных проектов на комплексный капитальный ремонт и закупку самого современного оборудования для мастерских получил порядка 250 миллионов рублей.