В Уфе предприятие начнёт производить силовые трансформаторы

На одном из крупнейших уфимских предприятий после модернизации начнут производить силовые трансформаторы до 750 киловольт и высоковольтные реакторы. Компания создаст дополнительно 100 новых рабочих мест. Помимо российских сетевых организаций, продукция востребована и в ближнем зарубежье. О том, как создают силовые установки, от которых зависит подача электроэнергии к домам и заводам, в том числе и к железнодорожному транспорту, – в нашем сюжете.

Тщательно закрепив конструкцию, Олег Ибатуллин строго по чертежам наматывает медную проволоку, чтобы на выходе получить так называемое «сердце» будущего трансформатора.

В основном идут медные. Данная обмотка обматывается ориентировочно неделю-полторы. В зависимости от мощности машины, какая машина идёт, такое и время. Бывает и такое, когда обмотка занимает всего лишь три дня. Олег Ибатуллин, намотчик

Далее к делу приступают сборщики. Они соединяют несколько блоков между собой.

Если мне память не изменяет, после как раз первой сборки вес будет составлять порядка 40 тонн. Игорь Сираев, сборщик трансформаторов

Производство трансформаторов проходит в шесть-семь этапов. Они-то и обеспечивают электричеством не только заводы, но и крупные населённые пункты. Недавно начали выпускать установки для электропоездов, сейчас проходят испытания.

Современное производство, которое обеспечивает максимально эффективное потребление энергии у заказчика, потому что используются современные компоненты и ключевые технологические процессы. Ренат Насретдинов, инженер-конструктор Уфимского трансформаторного завода

Продукция востребована не только на внутреннем рынке страны. К примеру, подобные трансформаторы здесь выпускают и для белорусских сетевых компаний. Они предназначены для питания электричеством подстанций населённых пунктов. Их с января 2026 года отправят в союзное государство, причём поставки будут постепенно наращивать.

Предприятие находится в стадии модернизации. В планах – производить силовые трансформаторы до 750 киловольт и высоковольтные реакторы.

С учётом того, что мы увеличиваем номенклатуру выпускаемой продукции, мы получаем большую производительность и больше заказов, соответственно – большее количество рабочих мест. По выпуску всей номенклатуры в пиковых моментах мы планируем набрать ещё 100 человек. Дмитрий Пырков, директор Уфимского трансформаторного завода