В Уфе предприятие начнёт производить силовые трансформаторы

На одном из крупнейших уфимских предприятий после модернизации начнут производить силовые трансформаторы до 750 киловольт и высоковольтные реакторы. Компания создаст дополнительно 100 новых рабочих мест. Помимо российских сетевых организаций, продукция востребована и в ближнем зарубежье. О том, как создают силовые установки, от которых зависит подача электроэнергии к домам и заводам, в том числе и к железнодорожному транспорту, – в нашем сюжете.
Тщательно закрепив конструкцию, Олег Ибатуллин строго по чертежам наматывает медную проволоку, чтобы на выходе получить так называемое «сердце» будущего трансформатора.
Далее к делу приступают сборщики. Они соединяют несколько блоков между собой.
Производство трансформаторов проходит в шесть-семь этапов. Они-то и обеспечивают электричеством не только заводы, но и крупные населённые пункты. Недавно начали выпускать установки для электропоездов, сейчас проходят испытания.
Продукция востребована не только на внутреннем рынке страны. К примеру, подобные трансформаторы здесь выпускают и для белорусских сетевых компаний. Они предназначены для питания электричеством подстанций населённых пунктов. Их с января 2026 года отправят в союзное государство, причём поставки будут постепенно наращивать.
Предприятие находится в стадии модернизации. В планах – производить силовые трансформаторы до 750 киловольт и высоковольтные реакторы.
Помимо ближнего зарубежья, представители завода активно налаживают связи с коллегами из стран Латинской Америки, ведутся переговоры с партнёрами из Индии и Таиланда. В случае увеличения заказов на предприятии способны в год выпускать свыше 200 трансформаторов.