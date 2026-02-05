В Уфе в госстоматологии производят шаблоны для имплантации

От 3D-модели до идеальной улыбки. Республиканская стоматологическая поликлиника освоила производство хирургических шаблонов для имплантации. Это своеобразный GPS-навигатор для хирурга, который обеспечивает ювелирную точность. Благодаря этому лечение стало быстрее, комфортнее и, что важно, доступнее для пациентов. Как внедрение цифровых технологий меняет качество медицинской помощи?

Еще недавно такое оборудование и технологии были прерогативой только частных дорогих клиник. Теперь же в Республиканской стоматологии столицы создали собственную цифровую зуботехническую лабораторию полного цикла. Здесь на современном фрезерном станке по технологии CAD/CAM производят не только циркониевые коронки, но и уникальные хирургические шаблоны.

Эти прозрачные капы с металлическими втулками – и есть ключ к высочайшей точности. Шаблон создается на основе 3D-модели челюсти пациента и точно указывает врачу, куда и под каким углом ставить имплантат.

Преимущества для пациента очевидны: операция проходит быстрее, травматичность минимальна, соответственно, и восстановление занимает меньше времени. Но для самой клиники это стратегический шаг. Собственное производство удешевляет стоимость высокотехнологичного лечения и делает его доступнее, а также привлекает в государственную систему новых специалистов.

Результаты уже есть: за полгода количество установленных имплантатов выросло на четверть. Укомплектованность младшим и средним медперсоналом достигла 100%, а в штат пришли три новых специалиста по цифровой стоматологии. Пациенты отмечают разницу.

Таким образом, инвестиции в технологии становятся драйвером роста для всей поликлиники, повышая и качество услуг, и кадровый потенциал.