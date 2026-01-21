«Салават Юлаев» уступил дома омскому «Авангарду»

Только в первом периоде гости забросили три безответные шайбы. В середине матча отличился Шелдон Ремпал и таким образом продлил свою результативную серию.
Дубль в составе гостей на счету Ивана Игумнова. По-прежнему в списке травмированных Евгений Кузнецов и Алексей Василевский. Кстати, защитник юлаевцев попробовал себя в качестве комментатора и поработал в первом периоде матча на БСТ.
В заключительном периоде «Авангард» забивает в пустые ворота, а у юлаевцев шайбу забрасывает Александр Хохлачёв. 2:5 – поражение «Салавата». Следующий матч уфимцы проведут 24 января против «Сочи».