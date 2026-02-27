Хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли дома челябинский «Трактор»

«Салават Юлаев» накануне снова оказался сильнее челябинского «Трактора». Несмотря на отсутствие в матче Евгения Кузнецова и пропущенную шайбу в стартовом периоде, уфимцы сумели перевернуть ход матча.

Чуть больше минуты понадобилось подопечным Виктора Козлова, чтобы выйти вперёд. Отличились Егор Сучков и Денис Ян. Но соперникам не хватило основного времени, чтобы выявить победителя встречи. В серии послематчевых бросков точнее были юлаевцы. Александр Жаровский реализовал две свои попытки.