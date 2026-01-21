В Уфе завершилось первенство Башкирии по боксу

В Уфе завершилось первенство республики по боксу. Турнир проходил неделю. Местом проведения соревнований стал Дворец борьбы. Здесь на двух рингах чемпионов в разных возрастных и весовых категориях выявляли более 500 спортсменов. Юноши и девушки, а также юниоры и юниорки боролись за путёвку на первенство Приволжского федерального округа.

Первыми свои финальные встречи завершили девушки. Лучшим боксёром среди юниорок стала победительница межрегионального турнира прошлого года – Лия Хасаншина из Октябрьского. Она выступает в весовой категории до 52 килограммов. Среди девушек до 16 лет лучшей стала Алина Азаматова из Стерлитамака. В возрастной категории до 14 лет судьи отметили Ксению Антышеву. Взрослые спортсменки Милена Борисова и Азалия Аминева в первенстве не выступали: они в эти дни находятся на сборах национальной команды.