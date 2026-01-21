В Башкирии состоялся турнир по дзюдо памяти бойцов СВО

В селе Акъяр состоялся районный турнир по дзюдо, посвященный памяти героя СВО Руслана Фаттахова и военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. В соревнованиях приняли участие две сборные – детского сада «Шатлык» и местной спортшколы.
На татами боролось 30 ребят. Несмотря на юный возраст, каждый продемонстрировал хорошую технику, силу духа и волю к победе. Активно болели за своих детей и воспитанников тренеры и родители.
На открытии турнира собрались родные, близкие и друзья бойца. Спортивные игры прошли в атмосфере дружбы и взаимной поддержки. По окончании соревнований победителей наградили медалями, грамотами и памятными подарками.