В Башкирии состоялся турнир по дзюдо памяти бойцов СВО

В селе Акъяр состоялся районный турнир по дзюдо, посвященный памяти героя СВО Руслана Фаттахова и военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. В соревнованиях приняли участие две сборные – детского сада «Шатлык» и местной спортшколы.

На татами боролось 30 ребят. Несмотря на юный возраст, каждый продемонстрировал хорошую технику, силу духа и волю к победе. Активно болели за своих детей и воспитанников тренеры и родители.