В Уфе прошли соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси»

В столице республики прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси». Они проводятся под эгидой спортивного общества «Русь». В Уфу приехали 500 гимнасток из 24 регионов страны.

Мини театральное выступление на ковре – это о художественной гимнастике. Необычные купальники и яркий макияж украшают выход каждой спортсменки. Особенно зрелищно выглядят групповые упражнения.

Это всероссийские соревнования, они очень серьезные. Мне очень понравилось на них выступать. Организация на высшем уровне. Айсель Шайдуллина, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике

24 региона и 500 гимнасток – соревнования «Краса Руси» прошли с широким размахом. Приехали спортсменки из самых дальних регионов страны. Например, из Петропавловска-Камчатского.

Мы очень рады, что мы попали в Уфу. Я бывала здесь 20 лет назад. Проводила учебно-тренировочные сборы. То, что было раньше, и сейчас – это большая разница. Ирина Чернышкова, вице-президент спортивного общества «Русь»

В Уфе соревнований спортивного общества «Русь» еще не было. Турниры проводятся в разных регионах, но на этот раз организаторов привлекла развитая инфраструктура башкирской столицы.

Республику Башкортостан представляют шесть личниц и две групповые команды. Две гимнастки в индивидуальной программе находятся в группе лидеров. Мы очень надеемся, что этот турнир будет ежегодным. Александра Жилкина, главный тренер сборной Республики Башкортостан по художественной гимнастике

Мы очень рады, что общество «Русь» выбрало нашу площадку. Уверены, что эти соревнования будут традиционно проходить в Республике Башкортостан. Игорь Ермилов, заместитель министра спорта Республики Башкортостан