В Уфе прошли соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси»

В столице республики прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Краса Руси». Они проводятся под эгидой спортивного общества «Русь». В Уфу приехали 500 гимнасток из 24 регионов страны.
Мини театральное выступление на ковре – это о художественной гимнастике. Необычные купальники и яркий макияж украшают выход каждой спортсменки. Особенно зрелищно выглядят групповые упражнения.
24 региона и 500 гимнасток – соревнования «Краса Руси» прошли с широким размахом. Приехали спортсменки из самых дальних регионов страны. Например, из Петропавловска-Камчатского.
В Уфе соревнований спортивного общества «Русь» еще не было. Турниры проводятся в разных регионах, но на этот раз организаторов привлекла развитая инфраструктура башкирской столицы.
В соревнованиях приняли участие гимнастки всех возрастов. От мастеров спорта и до начинающих. Лучших выявили как в групповых упражнениях, так и в индивидуальной программе.