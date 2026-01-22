В Башкирии госслужащих обучают работе с нейросетями

Искусственный интеллект в помощь госслужащим. В Башкортостане стартовал пилотный проект по обучению чиновников работе с нейросетями. Проект реализуют Минцифры и компания «Ростелеком». Первое занятие уже состоялось в Уфе.
Вместо теории – практика. Чиновников знакомят с возможностями нейросетей на реальных рабочих задачах: поиске и анализе документов, работе с таблицами и подготовке служебных материалов. Автоматически писать протоколы встреч, обрабатывать видео и аудиозаписи совещаний. Обучение проходит на платформе «Нейрошлюз», которую уже используют в работе сотрудники «Ростелекома». Теперь сервис тестируют и в системе государственного управления республики.
Искусственный интеллект в республике внедряется не только в работу с документами и аналитикой. Технологии уже активно применяются в разных отраслях от сельского хозяйства до промышленности.
Пилотный проект продлится до конца февраля. В нём принимают участие почти 90 сотрудников органов власти. По итогам обучения будет принято решение о дальнейшем внедрении платформы в системе государственного управления Башкортостана.