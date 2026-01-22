В Башкирии госслужащих обучают работе с нейросетями

Искусственный интеллект в помощь госслужащим. В Башкортостане стартовал пилотный проект по обучению чиновников работе с нейросетями. Проект реализуют Минцифры и компания «Ростелеком». Первое занятие уже состоялось в Уфе.

Вместо теории – практика. Чиновников знакомят с возможностями нейросетей на реальных рабочих задачах: поиске и анализе документов, работе с таблицами и подготовке служебных материалов. Автоматически писать протоколы встреч, обрабатывать видео и аудиозаписи совещаний. Обучение проходит на платформе «Нейрошлюз», которую уже используют в работе сотрудники «Ростелекома». Теперь сервис тестируют и в системе государственного управления республики.

Многочисленная практика уже показывает, что, безусловно, искусственный интеллект вряд ли заменит сотрудников, но он может стать очень хорошим ассистентом в общем большом количестве процессов. Начиная от банальных историй – быстро написать письмо, ответ в почте и т.д. Здесь диапазон применения безграничен.

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития и государственного управления Республики Башкортостан

Искусственный интеллект в республике внедряется не только в работу с документами и аналитикой. Технологии уже активно применяются в разных отраслях от сельского хозяйства до промышленности.

На самом деле проектов очень много с искусственным интеллектом, у нас достаточно активно развивается отрасль сельского хозяйства, наше Министерство сельского хозяйства хорошо поддерживает эту историю.

Юлия Аксенова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» в  Республике Башкортостан

Мы уже практически 4 года используем камеры видеонаблюдения за лесными пожарами, они как раз оборудованы элементами искусственного интеллекта, и мы получаем данные по возникающим возгораниям в чат-боте и конкретное местоположение возгорания.

Марат Шарафутдинов, министр лесного хозяйства Республики Башкортостан

Пилотный проект продлится до конца февраля. В нём принимают участие почти 90 сотрудников органов власти. По итогам обучения будет принято решение о дальнейшем внедрении платформы в системе государственного управления Башкортостана.

