В Уфе отца, который выбросил из окна дочь, признали невменяемым

Жителя Уфы, который выбросил из окна на 4 этаже маленькую дочку, признали невменяемым.
Напомним, 9 октября прошлого года 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры домашнее имущество, а следом и маленькую дочь. В момент происшествия отец и девочка находились дома одни. Мать семейства и старший сын находились на лечении.
Девочке была оказана своевременная помощь – жизнь малышки удалось спасти. До сих пор ребёнок нуждается в реабилитации.
Было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и, как в период совершения деяния, так и сейчас не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. Экспертами ему рекомендовано лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. При этом перед судом мужчина предстанет.