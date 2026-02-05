Отец, выбросивший дочь с балкона в Уфе, попросил у нее прощения

В Орджоникидзевский районный суд Уфы доставили мужчину, обвиняемого в покушении на убийство малолетней дочери. Во время заседания он заявил, что осознал содеянное, и попросил у ребенка прощения. Об этом сообщили в ТГ-канале «Честный репортаж».

По данным пресс-службы СКР по РБ, 9 октября 2025 года мужчина в квартире на улице Ульяновых нанес своей малолетней дочери множественные удары, а затем выбросил ее с балкона 4 этажа. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения, но благодаря своевременно оказанной медпомощи ее жизнь удалось спасти.

Согласно судебной психолого-психиатрической экспертизе, подсудимый страдает хроническим психическим расстройством. Установлено, что он не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими как в момент преступления, так и в настоящее время. Ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении этой меры.