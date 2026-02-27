В Уфе владелицу батута, который перевернулся с детьми, осудят

Индивидуальный предприниматель из Белебея установила горку-батут на детской площадке во дворе многоквартирного дома на улице Летчиков без разрешительных документов. Женщина не обеспечила безопасность аттракциона, не организовала надлежащий контроль за его работой, не использовала прибор для измерения скорости ветра и, зная о запрете эксплуатации аттракциона во время непогоды, продолжила оказывать услуги. Свою вину женщина признала. Она уже возместила 300 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного вреда.