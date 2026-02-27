В Уфе владелицу батута, который перевернулся с детьми, осудят

В Уфе перед судом предстанет владелица батута, который перевернулся вместе с детьми. Об этом рассказали в прокуратуре.
В августе прошлого года в микрорайоне Затон из-за порыва ветра перевернуло батут, на котором играли дети. 6-летней девочке был причинён тяжкий вред здоровью, ещё одна 3-летняя девочка получила ушибы.
Индивидуальный предприниматель из Белебея установила горку-батут на детской площадке во дворе многоквартирного дома на улице Летчиков без разрешительных документов. Женщина не обеспечила безопасность аттракциона, не организовала надлежащий контроль за его работой, не использовала прибор для измерения скорости ветра и, зная о запрете эксплуатации аттракциона во время непогоды, продолжила оказывать услуги. Свою вину женщина признала. Она уже возместила 300 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного вреда.