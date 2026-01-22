«Выпил в сломанной машине»: в Башкирии задержали пьяного водителя

Накануне в Архангельском районе задержали нетрезвого водителя, находившегося за рулем буксируемого автомобиля. Нарушителя оперативно вычислили благодаря сообщению от бдительных граждан.

Вечером в чат-бот ГАИ поступил сигнал о пьяном водителе «ВАЗ-2112» на улице Карла Маркса в селе Архангельское. Экипаж ДПС немедленно выехал по указанному адресу.

На месте инспекторы обнаружили 25-летнего местного жителя, который признался, что выпил спиртное прямо в машине после ее поломки. Несмотря на то, что автомобиль двигался на буксире, нахождение за его рулем в нетрезвом состоянии является серьезным правонарушением.

Молодой человек отказался от прохождения медосвидетельствования. Теперь ему грозит штраф до 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет. Автомобиль был помещен на спецстоянку.