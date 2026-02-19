Угнал, выпил и поехал: в Башкирии задержали автохулигана

Накануне вечером на улице Мажита Гафури в Салавате сотрудники ГАИ остановили «Шевроле Ниву». Водитель находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения, однако предъявить документы ни на машину, ни на право управления не смог.
Проверка по базе данных показала, что автомобиль принадлежит другому владельцу. Вскоре в полицию поступило заявление от хозяина машины об угоне со двора дома.
В отношении задержанного составлены административные материалы за управление в нетрезвом виде без прав, отсутствие ОСАГО и непристегнутый ремень безопасности. Кроме того, в его действиях усматриваются признаки угона.
Автомобиль помещен на спецстоянку, правонарушитель доставлен в отдел полиции.
Видео: ГАИ РБ.